Weißrussin Waschukewitsch soll nach Russland abgeschoben werden

Model mit angeblichen Infos über Trump kommt aus Haft in Thailand frei

Pattaya (AFP) - Das wegen eines "Sex-Trainings- Kurses" in Thailand inhaftierte weißrussische Model Anastasia Waschukewitsch, das nach eigenen Angaben über Beweise zu russischen Einmischungen in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verfügt, kommt frei. "Das Gericht befindet Sie alle wegen des Anbietens sexueller Dienste für schuldig", sagte ein Richter im Amüsierort Pattaya am Dienstag zu Waschukewitsch und sieben Mitangeklagten. Eine dreijährige Haftstrafe wurde aber auf ihre seit Februar in Untersuchungshaft verbrachte Zeit reduziert. Das Model soll nun nach Russland abgeschoben werden.

Anastasia Waschukewitsch © AFP

Waschukewitsch war nach einem Politskandal mit dem russischen Milliardär Oleg Deripaska, Haupteigentümer des Aluminiumriesen Rusal, nach Thailand gereist. Sie hatte Aufnahmen von Deripaskas Yacht veröffentlicht, auf denen dieser im Gespräch mit einem Mann zu sehen ist, der wie der damalige Vize-Ministerpräsident Sergej Prichodko aussieht. Der Staatschef Wladimir Putin nahestehende Deripaska war ein Geschäftspartner von Paul Manafort, der 2016 eine zeitlang den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump leitete.

Waschukewitsch, die sich als Callgirl Nastja Rybka nannte, hatte erklärt, sie wolle "die fehlenden Puzzleteile liefern", die eine Verbindung herstellen zwischen russischen Politikern, Manafort, Trump und "all diesem Wirbel um die US-Wahl". Bislang wurde aber nichts öffentlich, das ihre Angaben untermauert. Kritiker sprechen von einem PR-Gag.

Vor Gericht in Thailand stand auch der russische "Sex-Trainer" Alexander Kirillow. Er geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die von ihm in Thailand geleitete Gruppe hereingelegt wurde: "Ich denke, jemand hat (unsere Festnahme) gegen Geld angeordnet", sagte er am Dienstag bei seiner Ankunft vor Gericht.

Das Provinzgericht von Pattaya verhängte gegen die acht Angeklagten drei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von umgerechnet 5200 Euro. Es reduzierte die Haftstrafe jedoch umgehend auf die Zeit der Verurteilten in U-Haft.

Die Anordnung zur sofortigen Haftentlassung der Gruppe erfolgte, nachdem sich die Mitglieder überraschend schuldig bekannt hatten. Die thailändische Einwanderungsbehörde erklärte, die Gruppenmitglieder würden in ein Abschiebezentrum für Einwanderer gebracht und anschließend nach Russland abgeschoben. Dieses Verfahren werde in Abstimmung mit der russischen Regierung erfolgen und etwa eine Woche dauern.

Nach Thailand dürften die Verurteilten nicht mehr einreisen, sagte der Chef der Einwanderungsbehörde, Surachate Hakparn, der Nachrichtenagentur AFP. Waschukewitsch und Kirillow hatten in der Vergangenheit geäußert, dass sie eine Abschiebung nach Russland fürchteten und sogar Washington um Hilfe gebeten.

Später machte Waschukewitsch allerdings die USA für ihre Inhaftierung verantwortlich. Sowohl Moskau als auch Washington wiesen Waschukewitschs Darstellungen zurück. Das US-Außenministerium bezeichnete ihre Anschuldigungen als "bizarr".

Aus dem Freundeskreis von Waschukewitsch und Kirillow erfuhr AFP am Dienstag, die beiden seien "sehr froh" über das Urteil. In Russland droht Waschukewitsch, die ein Buch über die Verführung von Oligarchen geschrieben hat, allerdings weiterer juristischer Ärger.

US-Präsident Trump steht wegen einer möglichen Beeinflussung des US-Wahlkampfs durch Moskau unter Druck. Er hat immer wieder jegliche Zusammenarbeit mit Russland bestritten. Die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zu dieser Frage verurteilte der Präsident wiederholt als "Hexenjagd".

Im Zuge von Muellers Ermittlungen wurden allerdings bereits mehrere Gerichtsverfahren eingeleitet und frühere enge Trump-Mitarbeiter verurteilt, so etwa im August Trumps früherer Wahlkampfmanager Manafort wegen Steuer- und Bankenbetrugs im Zusammenhang mit seiner Lobbyarbeit für die Ukraine. Vorige Woche ging aus Gerichtsunterlagen hervor, dass Manafort zugibt, während des Wahlkampfs einem russischen Staatsbürger mit Geheimdienstverbindungen Umfragedaten weitergeleitet zu haben.