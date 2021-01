Kollegin Jana Azizi moderiert vertretungsweise "RTL Extra"

Moderatorin Nazan Eckes nimmt Auszeit zur Pflege ihres Vaters

Köln (AFP) - Die Moderatorin Nazan Eckes nimmt sich ab Montag für zwei Monate eine berufliche Auszeit, um ihren an Alzheimer erkrankten Vater zu pflegen und ihre Mutter zu unterstützen. Die Krankheit des Vaters habe sich "in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert", erklärte Eckes am Freitag in einer Mitteilung ihres Senders RTL. Die Moderation von "RTL Extra" übernimmt vertretungsweise Jana Azizi.

Nazan Eckes © AFP

Die Familie müsse nun besonders füreinander da sein, erklärte Eckes. Sie sei sehr dankbar, dass sie sich eine kurze Auszeit nehmen könne. Azizi, die im Sportteam von "RTL Aktuell" arbeitet und mehrere Sendungen bei ntv moderiert, sprach mit Blick auf die Vertretung von einer "Selbstverständlichkeit". Ab März soll Eckes wieder übernehmen.