87-Jähriger bringt seit 90er Jahren alljährlich prominente Ehrengäste mit

"Mörtel" Lugner kommt mit US-Skistar Lindsey Vonn zum Wiener Opernball

Wien (AFP) - Der österreichische Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner kommt dieses Jahr mit dem ehemaligen US-Skistar Lindsey Vonn zum Wiener Opernball. Dies gab der 87-Jährige am Mittwoch in Wien bekannt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete. Die 35-Jährige folgt auf das australische Ex-Supermodel Elle Macpherson, das Lugner im Vorjahr begleitete. Der Ball in der Wiener Staatsoper findet traditionell am letzten Donnerstag vor Aschermittwoch statt und damit in diesem Jahr am 20. Februar.

Lugner mit seiner Ballbegleitung des Vorjahres, Elle Macpherson © AFP

Mit 82 Siegen ist Vonn die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Vor knapp einem Jahr beendete sie nach einer Reihe von Verletzungen ihre Karriere.

Lugner bringt seit den 90er Jahren alljährlich prominente Ehrengäste mit zum Opernball und lässt sich dies einiges kosten. Zu seinen Begleiterinnen zählten unter anderem die Schauspielerinnen Melanie Griffith, Sophia Loren, Pamela Anderson und Goldie Hawn sowie Hotel-Erbin Paris Hilton. Als Reinfall entpuppte sich für Lugner US-Fernsehstar Kim Kardashian. Sie hatte ihren Gastgeber 2014 regelrecht links liegen lassen und während des ganzen Opernballs gerade mal zehn Minuten mit ihm verbracht.