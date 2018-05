Bis zu 100.000 Schaulustige erwartet - Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Monarchie-Fans strömen zur royalen Hochzeit nach Windsor

Windsor (AFP) - Tausende Monarchiefans sind am Samstag zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle nach Windsor geströmt. Der erste Zug mit Schaulustigen traf am Morgen im Bahnhof des englischen Stadt ein, der anlässlich der Trauung in "Harry und Meghan Hauptbahnhof" umgetauft wurde. Unter den Frühaufstehern waren aber vor allem Camper, die in der Hoffnung auf einen Logenplatz am Straßenrand die Nacht in Zelten verbracht hatten.

One night in sleeping bag: Monarchiefans in Windsor © AFP

"Ein Märchen", sagte ein Tourist, der am Bahnhof den Zug verließ. Vielen Campern steckte derweil noch die vergangene Nacht in den Knochen: "Es war so kalt letzte Nacht, ich habe kein Auge zugemacht, aber keiner hat aufgegeben", sagte die Rentnerin Maureen Hayward, die bereits am Freitag angereist war.

Andere füllten die wachen Stunden im Schlafsack mit Vorfeiern: "Mit viel Prosecco", hätten sie die schlaflose Nacht verbracht, sagte Marie Hobson aus London. "Wir haben fünf Flaschen getrunken" - eingemummelt in fünf Schichten Kleidung, erzählte die 33-Jährige. Jetzt hätten sie einen "super Blick" ergattert. Mit zwei Freundinnen sicherte sie sich einen Platz an der von majestätischen Bäumen gesäumten Allee nach Schloss Windsor, wo Harry und Meghan sich in der Schlosskapelle das Jawort (13.00 Uhr) geben.

Joanna Millington, eine der Freundinnen von Marie Hobson, zeigte sich begeistert vom internationalen Publikum. "Wir haben mit Menschen aus aller Welt gesprochen, mit denen wir sonst nicht gesprochen hätten." "Es gibt so viele schlechte Nachrichten in der Welt, von Krieg, von Krankheit. Es ist gut, etwas Positives zu sehen. Alle mögen Liebesgeschichten, oder?" Zu den internationalen Royal-Fans gehörte unter anderen Pippa Natschall, die eigens aus Australien angereist war. Die Begeisterung der 46-Jährige war jedoch zunächst getrübt: "Es gibt nur eine einzige Toilette im Ort, das war schlecht, es gab eine lange Schlange."

Bis zu 100.000 Zuschauer und rund 5000 Journalisten aus aller Welt werden laut Polizei am Samstag in Windsor erwartet - bei laut Wettervorhersage strahlendem Sonnenschein und Temperaturen bis zu 21 Grad Celsius. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Sicherheitsvorkehrungen scharf. Im Einsatz waren auch Spürhunde und Metalldetektoren wie an Flughäfen.