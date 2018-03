Mord-Prozess gegen dänischen U-Boot-Bauer Madsen beginnt

Kopenhagen (AFP) - Der dänische U-Boot-Tüftler Peter Madsen muss sich ab Donnerstag (09.30 Uhr) wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall vor einem Gericht in Kopenhagen verantworten. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, die 30 Jahre alte Journalistin an Bord seines selbst gebauten U-Boots gefesselt, misshandelt und ermordet zu haben, bevor er ihre Leiche zerstückelte und in Plastiksäcken im Meer versenkte.

Ermittler an Bord von Madsens U-Boot © AFP

Wall hatte Madsen am 10. August vergangenen Jahres auf dessen U-Boot besucht, um ein Interview mit ihm zu führen. Einen Tag später sank das U-Boot in der Köge-Bucht vor Kopenhagen, Madsen wurde gerettet. Er bestreitet den Mordvorwurf. In dem Prozess sollen 37 Zeugen gehört werden, das Urteil wird für den 25. April erwartet.