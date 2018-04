Kanufahrerin alarmierte Polizei - Essener Kriminalpolizei will Identität klären

Mordkommission ermittelt nach Fund von verschnürter Leiche in Rhein-Herne-Kanal

Essen (AFP) - Nach dem Fund einer verschnürten Leiche im Rhein-Herne-Kanal hat die Polizei im Ruhrgebiet am Montag ihre Ermittlungen zur Identität des oder der Toten fortgesetzt. Die Kriminalpolizei arbeite weiter daran, die Hintergründe des Geschehens aufzuhellen, sagte ein Sprecher der Essener Polizei auf Anfrage. Mit dem Fall befasst sich seit Sonntag eine Mordkommission.

Eine Kanufahrerin hatte das verschnürte Paket am späten Sonntagvormittag auf der Wasserstraße in Oberhausen entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Leiche wurde mit Hilfe der Wasserschutzpolizei aus dem Rhein-Herne-Kanal geborgen und noch am Sonntag zur Rechtsmedizin gebracht. Unklar blieb am Montag zunächst weiter, ob sich bei dem grausigen Fund um den Leichnam eines Manns oder einer Frau handelt.