Ein Mann leicht verletzt - Hintergründe zunächst unklar

Mordkommission ermittelt nach Schüssen auf Shisha-Bar bei Köln

Köln (AFP) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Schüsse auf eine Shisha-Bar in Bergisch Gladbach bei Köln abgegeben. Ein Mann in der Bar trug bei dem Zwischenfall eine leichte Fußverletzung davon, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln mitteilten. Aufschluss über die zunächst unklaren Hintergründe der Tat sollen nun die Ermittlungen einer Mordkommission geben.

Ermittlungsarbeit am Tatort in Bergisch Galdbach © AFP

Den Behörden zufolge hielt sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe gegen 0.30 Uhr noch eine größere Zahl Menschen in der Gaststätte auf. Eine Ringalarmfahndung nach den flüchtigen Angreifern verlief ergebnislos. Die Kölner Kripo bat mögliche Zeugen dringend um Hinweise.