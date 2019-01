Gasleitung in Gladbecker Mehrfamilienhaus manipuliert - Hintergrund unklar

Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Gasaustritt im Ruhrgebiet

Gladbeck (AFP) - Nach dem Austritt von Gas in einem Wohngebäude in der Ruhrgebietsstadt Gladbeck sind Polizeiexperten auf eine manipulierte Leitung in dem Mehrfamilienhaus gestoßen. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Essen ermitteln nun in dem Fall, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Wegen zeitweiliger Explosionsgefahr waren das Haus sowie benachbarte Häuser am Donnerstag vorübergehend evakuiert worden.

Blaulicht an einem Feuerwehrwagen © AFP

Nach Angaben der Ermittler hatte ein Bewohner die Feuerwehr am Donnerstagmittag wegen Gasgeruchs in dem Haus alarmiert. Nachdem die Explosionsgefahr gebannt war, entdeckten Fachleute der Polizei noch am Donnerstag die Manipulation an der Gasleitung. Hinweise auf den oder die Täter und ihr Motiv gab es zunächst nicht.