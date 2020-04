Moskau will Coronavirus-Infizierte in Quarantäne mit Handy-App überwachen

Moskau (AFP) - Die Moskauer Behörden wollen mit einer Handy-App und einem QR-Code-System überwachen, ob sich die Einwohner der russischen Hauptstadt an Quarantäne-Auflagen und die Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie halten. Mit der App, die ab Donnerstag als Testversion zur Verfügung stehen soll, könne kontrolliert werden, ob Infizierte wie vorgeschrieben zu Hause bleiben, sagt ein Behördenvertreter am Mittwoch im Radiosender "Moskauer Echo". Dies werde bei den Betroffenen für "Selbstdisziplin" sorgen.

Moscow's have emptied since the lockdown came into force on Monday