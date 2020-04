Raumfahrtpionier in US-Erklärung zu Tag der bemannten Raumfahrt nicht erwähnt

Moskau wirft Washington Attacke auf Gedenken an Gagarin vor

Moskau (AFP) - Russland hat den USA vorgeworfen, die Erinnerung an den russischen Raumfahrtpionier Juri Gagarin zurückdrängen zu wollen. Mit der Anschuldigung reagierte das Außenministerium in Moskau am Sonntag auf eine Botschaft des State Department zum Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt. In der Botschaft in russischer Sprache hatte das US-Außenministerium den legendären russischen Kosmonauten nicht namentlich genannt.

Gagarin-Statue im Raumfahrtmuseum in Moskau © AFP

Der Internationale Tag der bemannten Raumfahrt wird am Jahrestag des ersten bemannten Fluges ins All begangen. Gagarin war dieser erste Mensch im Weltraum. Am 12. April 1961 hatte er als erster Mensch im All die Erde umrundet. Seine Pionierleistung war ein großer Erfolg der damaligen Sowjetunion und eine Demütigung der USA im Kalten Krieg.

Das Außenministerium in Moskau warf Washington nun "Desinformation" und "hinterlistige" Methoden vor, weil Gagarin in der Botschaft zum 59. Jahrestag seines legendären Flugs nicht namentlich genannt worden war. Auch der Direktor der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, kritisierte die "Versuche, die russischen Prägungen der Weltgeschichte zu tilgen".