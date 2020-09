Mostra in Venedig als erstes großes internationales Filmfestival in Corona-Zeiten

Venedig (AFP) - In Venedig beginnt am Mittwoch das erste große internationale Filmfestival in Corona-Zeiten, das nicht nur virtuell stattfindet. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings keine Fans am Roten Teppich, deutlich weniger Hollywood-Prominenz und Zuschauer in den Kinosälen. Eröffnet wird die 77. Ausgabe des Festivals mit dem außer Konkurrenz laufenden neapolitanischen Ehedrama "Lacci" von Daniele Luchetti.

Das Filmfestival in Venedig beginnt am Mittwoch © AFP

Die internationale Jury, der auch der deutsche Filmemacher Christian Petzold angehört, wird von Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett geleitet. Damit soll nach Kritik an zu wenig Frauen im Wettbewerb des Filmfestivals ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung gesetzt werden. Acht der 18 um den diesjährigen Goldenen Löwen konkurrierenden Filme wurden von Regisseurinnen gedreht, darunter die Deutsche Julia von Heinz mit ihrem Polit-Drama "Und morgen die ganze Welt". Die Auszeichnungen werden am 12. September verliehen.