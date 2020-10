Einsatzwagen war offenbar mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Rettungswagen in Berlin schwer verletzt

Berlin (AFP) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen ist ein Motorradfahrer in Berlin schwer verletzt worden. Der Rettungswagen sei ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch mit Blaulicht und Martinshorn auf eine Kreuzung im Stadtteil Lichtenberg gefahren, wobei es zur Kollision mit einem 55-jährigen Motorradfahrer gekommen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Der Motorradfahrer erlitt demnach schwere Verletzungen an den Beinen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Rettungswagens und sein Beifahrer blieben unverletzt.