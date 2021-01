Müllmann wird in Sachsen zwischen Müllauto und Bus eingeklemmt und stirbt

Müllwagen kommt in Kunnersdorf aus unklarer Ursache ins Rollen

Görlitz (AFP) - Zwischen seinem Müllwagen und einem parkenden Bus ist im sächsischen Kunnersdorf ein Müllmann eingeklemmt worden und gestorben. Der 56-jährige Mann erlag seinen Verletzungen am Montag noch an der Unfallstelle, wie eine Sprecherin der Polizei in Görlitz am Dienstag sagte. Demnach war der Fahrer an einer abschüssigen Einfahrt aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Weshalb das Müllauto ins Rollen kam, war unklar.

Laut Polizei war der Mann aus dem Fahrzeug ausgestiegen und zu einem Bus gelaufen, der vor der abschüssigen Einfahrt hielt. Das rückwärts in der Einfahrt abgestellte Müllauto kam ins Rollen, der Mann wurde zwischen dem Fahrzeug und dem Bus eingeklemmt. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund zwölftausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.