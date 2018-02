Orakel-Nager sieht eigenen Schatten

Murmeltier von Punxsutawney sagt USA weitere sechs Wochen Kälte voraus

Washington (AFP) - Das berühmteste Murmeltier der USA hat den Amerikanern geraten, sich auch in den kommenden sechs Wochen warm anzuziehen. Das meteorologisch bewanderte Nagetier Punxsutawney Phil wurde für seine Vorhersage am Freitag aus seinem Bau nahe der Ortschaft Punxsutawney in Pennsylvania geholt. Wie der seit 1887 bestehende Punxsutawney-Murmeltierklub mitteilte, sah Phil seinen eigenen Schatten und huschte flugs zurück in seine Höhle. Gemäß der Tradition bedeutet dies, dass der Winter weiter andauert.

Punxsutawney Phil und sein Betreuer © AFP

Nach einem alten Brauch muss das Murmeltier immer am 2. Februar außerhalb seines Baus nach seinem Schatten Ausschau halten. Sieht es ihn und zieht sich erschreckt in seine Höhle zurück, bleibt es noch mindestens sechs Wochen lang Winter. Sieht der Nager seinen Schatten nicht - weil schlechtes Wetter ist - soll der Frühling direkt vor der Tür stehen.

Weltweit berühmt wurde der Brauch durch die Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. Die Tradition des "Groundhog Day" geht auf deutsche Einwanderer zurück, die aus dem Murmeltierverhalten Rückschlüsse für den Beginn der Aussaat ziehen wollten. Die Zuverlässigkeit des Murmeltier-Orakels ist allerdings umstritten.