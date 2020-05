Show soll auf anderen Bühnen der Welt gezeigt werden

Musical "Frozen" am Broadway wegen Corona-Pandemie komplett eingestellt

New York (AFP) - Als erstes Musical am Broadway wird "Frozen" wegen der Corona-Pandemie dauerhaft eingestellt. Die auf dem gleichnamigen Disney-Erfolgsfilm basierende Bühnenshow soll auf der berühmten Theatermeile in New York nicht mehr aufgeführt werden, wie die Produktion am Donnerstag mitteilte. Das Musical war seit Mai 2018 insgesamt 851 Mal im St. James Theatre aufgeführt worden.

Broadway-Theater bleiben bis mindestens 6. September zu © AFP

Das Musical-Team sei "untröstlich" wegen der Schließung, teilten die Produzenten auf Twitter mit. "Für einige Menschen könnte man schmelzen, und heute schmelzen unsere Herzen mit Euch", hieß es in Anspielung auf die winterliche Handlung der Show.

Laut Broadway World spielte "Frozen" rund 155 Millionen Dollar ein und wurde von mehr als 1,35 Millionen Zuschauern besucht. Das Ende der Show in New York bedeute aber noch nicht das weltweite Aus, erklärten die Produzenten. Die Nordamerika-Tournee "Frozen" soll im September in Boston beginnen. Ende Oktober sind nach jetzigem Stand erste Aufführungen in London geplant, Anfang Dezember in Sydney. Auch an Aufführungen in Hamburg und Tokio werde festgehalten.