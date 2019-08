30-Jähriger findet Partnersuche als Promi schwierig

Musiker Max Giesinger sucht noch seine Traumfrau

München (AFP) - Der Musiker Max Giesinger ist noch auf der Suche nach einer Partnerin. "Da hat sich bisher leider nichts ergeben", sagte der 30-Jährige dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Ich glaube, ich treffe meine Traumfrau im echten Leben, wenn ich am wenigsten damit rechne." Es sei schwer, wenn man immer unterwegs sei und so in der Öffentlichkeit stehe wie er.

Seine berufliche Karriere sieht Giesinger als "riesiges Glück". Der Teilnehmer der Castingsendung "The Voice of Germany" bezeichnete sich als einen "der wenigen, der es nach einer Castingshow geschafft hat". Er räumte aber ein, dass nach seiner Teilnahme im Jahr 2012 "ein paar echt schwere Jahre folgten, wo niemand etwas von mir wissen wollte".