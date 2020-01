Teilnehmer des European Song Contest nennt Max Giesinger seinen besten Freund

Musiker Michael Schulte nimmt seinen kleinen Sohn mit auf Tour

Frankfurt/Main (AFP) - Der Musiker Michael Schulte, Teilnehmer am European Song Contest 2018, geht mit seinem wenige Monate alten Sohn Luis auf Tour: "Im März sind wir mit dem Nightliner unterwegs - dann schauen wir mal, wie das so klappt", sagte Schulte dem Radiosender FFH. Sohn Luis wurde im August geboren - "der schönste Tag meines Lebens".

Michael Schulte im September 2019 © AFP

Der heute 30-jährige Schulte wohnte lange mit Musiker Max Giesinger in einer Wohngemeinschaft, die beiden hatten 2012 an der Casting-Show "The Voice Of Germany" teilgenommen. Giesinger war Trauzeuge bei Schultes Hochzeit 2018: "Er ist mein bester Freund, wir haben uns gefunden."