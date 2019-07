Stars hatten nach Verlegung von Festivalort Teilnahme abgesagt

Musikfestival zu 50 Jahren Woodstock abgesagt

New York (AFP) - Ein geplantes Musikfestival in Erinnerung an 50 Jahre Woodstock ist nach langen Querelen endgültig abgesagt worden. Mitorganisator Michael Lang erklärte am Mittwoch, eine Reihe von "Rückschlägen" habe die Austragung des Festivals Woodstock 50 unmöglich gemacht. So hätten zahlreiche Musikstars nach einer Verlegung des Festivalorts ihre Teilnahme abgesagt.

Musikfans bei Festival zu 40 Jahren Woodstock im Jahr 2009 © AFP

Die Woodstock-Jubiläumsausgabe stand bereits auf der Kippe, nachdem der Hauptinvestor Amplifi Live und die Produktionsfirma Superfly abgesprungen waren. Die Veranstalter hatten zudem Probleme, einen Ort im New Yorker Hinterland zu finden, wo 1969 auch das ursprüngliche Woodstock-Festival stattgefunden hatte.

Nachdem sich eine ehemalige Rennstrecke nahe der Ortschaft Watkins Glen als zu klein herausstellte, kündigten die Organisatoren vergangene Woche an, das Festival werde in einer Freiluft-Arena in Columbia nordöstlich der Hauptstadt Washington ausgetragen. Daraufhin zogen aber Musiker ihre Zusage für das vom 16. bis 18. August geplante Festival zurück.

Ursprünglich hatten die Veranstalter Stars wie Jay-Z, Miley Cyrus und The Killers angekündigt. Auch zahlreiche Musiker und Bands, die bereits 1969 dabei waren, sollten auftreten, unter ihnen Gitarrenlegende Santana.

Die Absage von Woodstock 50 bedeutet aber nicht, dass das Jubiläum des legendären Hippie-Festivals nicht musikalisch gefeiert wird: Am Ort des ursprünglichen Festivals in der Gemeinde Bethel wird an dem Wochenende Mitte August eine Art Erinnerungsfestival abgehalten. Angekündigt sind Ringo Starr, Santana und John Fogerty.