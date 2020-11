Tesla-Gründer hatte Corona-Gefahr zuvor immer wieder relativiert

Musk vermeldet positive und negative Schnelltests auf Coronavirus

New York (AFP) - Antigentests auf das Coronavirus sind nach Angaben von Tesla-Gründer Elon Musk bei ihm sowohl positiv als auch negativ ausgefallen. "Da passiert etwas sehr Bizarres", kommentierte der Milliardär die von ihm verkündeten Ergebnisse im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zwei der als unsicher geltenden Schnelltests ergaben demnach positive Ergebnisse, die anderen beiden fielen negativ aus. Zuvor hatte Musk immer wieder die Gefahr durch das Coronavirus heruntergespielt.

Tesla-Gründer Elon Musk im September 2020 © AFP

Musk führte aus, sowohl die verwendete Analysemethode, die testende Krankenschwester, als auch das Testgerät seien identisch gewesen. Er leide demnach unter "leichtem Schnupfen, Husten, und leichtem Fieber", weshalb er zu den Schnelltests gegriffen habe. Nun wolle er sich mit der zuverlässigeren PCR-Methode testen lassen.

Antigentests auf Sars-CoV-2 liefern binnen weniger Minuten ein Ergebnis und sind deutlich günstiger als die herkömmlichen PCR-Tests. Dafür sind die PCR-Tests zu fast 100 Prozent sicher, die Schnelltests aber nur zu 80 bis 90 Prozent. Das heißt, in einigen Fällen zeigen sie ein negatives Ergebnis an, obwohl die Getesteten das Virus bereits in sich tragen.