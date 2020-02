Hund verhindert Überfall in Hagen - Krimineller flüchtet nach Biss ins Hosenbein

Mutiger Dackel vertreibt schmächtigen Räuber

Hagen (AFP) - Ein tapferer Dackel hat im nordrhein-westfälischen Hagen einen Räuber in die Flucht gebissen. Der Unbekannte wollte offenbar der 72-jährigen Halterin des kleinen Hunds eine Einkaufstasche stehlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Täter auf die gerade aus ihrem Auto gestiegene Frau zurannte, griff der Dackel ein: Er bellte den Mann an und biss ihm ins Hosenbein.

Polizeiwagen in Nordrhein-Westfalen © AFP

"Daraufhin ergriff der Mann erschrocken die Flucht", hieß es im Polizeibericht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem verhinderten Räuber, der von schmächtiger Statur sein soll.