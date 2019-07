Verdächtiger fuhr auf Zivilbeamte zu - Auf frischer Tat bei Aufbruch ertappt

Mutmaßlicher Autoaufbrecher in Hamburg von Polizisten angeschossen und verletzt

Hamburg (AFP) - Polizisten haben in Hamburg auf einen mutmaßlichen Autoaufbrecher geschossen und ihn schwer verletzt. Nach Angaben der Beamten vom Mittwoch gaben sie die Schüsse ab, während der auf frischer Tat beobachtete Verdächtige mit einem Wagen auf sie zufuhr. Sie mussten sich demnach mit einem Sprung zur Seite retten. Der 35-jährige mutmaßliche Täter kam mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Bei den beiden Beamten handelte es sich um Zivilpolizisten. Sie hatten den Verdächtigen laut Ermittlern in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Wilhelmsburg auf einem Hotelparkplatz beobachtet, wo er unter ihren Augen den Lieferwagen eines Handwerkers aufbrach und Werkzeugkoffer in sein eigenes Auto umlud. Als die Polizisten ihn festnehmen wollten, reagierte er demnach nicht auf Ansprachen.

Stattdessen stieg er in sein Auto und hielt auf die Beamten zu, die daraufhin schossen. Der verletzte 35-Jährige kollidierte in der Parkplatzeinfahrt mit einem anderen Auto und konnte gestellt werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. Mit Blick auf die Schussgabe werden diese wie üblich vom Sonderdezernat für interne Ermittlungen geführt.