Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen bei sieben Verdächtigen

Mutmaßlicher Betrüger soll Gold von erschlichener Corona-Hilfe gekauft haben

Kleve (AFP) - Ermittler in Nordrhein-Westfalen sind einem mutmaßlichen Betrüger auf die Spur gekommen, der von erschlichener Corona-Soforthilfe Gold im Wert von 25.000 Euro gekauft haben soll. Gegen den Mann und weitere sechs Beschuldigte besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs, wie die Staatsanwaltschaft Kleve am Freitag mitteilte. Bei ihren Ermittlungen durchsuchten Polizisten demnach seit Mittwoch sieben Wohnungen und drei vermeintliche Geschäftsräume am Niederrhein.

Blaulicht an Einsatzwagen © AFP

Die Beschuldigten sollen in betrügerischer Absicht bei den Behörden angegeben haben, sie hätten als Gewerbetreibende durch die Corona-Pandemie Liquiditätsengpässe erlitten. Auf diese Weise erschlichen sie sich nach bisherigem Ermittlungsstand Corona-Soforthilfen in Höhe von 9000 beziehungsweise 15.000 Euro.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um fünf Deutsche, eine Libanesin und eine Rumänin im Alter von 22 bis 81 Jahren. Hinweise auf die Taten erlangten die Ermittlungsbehörden durch entsprechende Verdachtsanzeigen der Banken. Bei den auch am Freitag noch andauernden Durchsuchungen fanden die Beamten auch Bargeld.