31-Jähriger mit ungewöhnlicher Beute in Lüdenscheid ertappt

Mutmaßlicher Dieb läuft mit geschulterter Ampel über Bundesstraße

Iserlohn (AFP) - Weil er mit einer Ampel auf der Schulter an einer Bundesstraße unterwegs war, ist ein mutmaßlicher Dieb im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid der Polizei ins Netz gegangen. Der Fußgänger mit dem ungewöhnlichen "Gepäckstück" war einem Autofahrer am späten Mittwochabend aufgefallen, wie die Ordnungshüter am Donnerstag in Iserlohn mitteilten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Ampelmann wenig später ausfindig machte.

Schnell stellte sich heraus, dass der 31-jährige Lüdenscheider die aktuell ungenutzte Ampel an einer nahegelegenen Baustelle fachgerecht von der Halterung abmontiert und mitgenommen hatte. "Der Plan: sauber machen und dann verkaufen", hieß es im Polizeibericht. Die Beamten zeigten den Mann wegen versuchten Diebstahls an.