24-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Mutmaßlicher Täter nach Tötungsdelikt an Frau in Bad Nauheim gefasst

Gießen (AFP) - Im Fall eines Tötungsdelikts an einer 25-jährigen Frau im hessischen Bad Nauheim hat die Polizei den zunächst geflüchteten Tatverdächtigen gefasst. Der 24-Jährige wurde am Montagmittag in einem Industriegebiet der Stadt festgenommen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Gießen mitteilten. Er steht im Verdacht, seine Frau in der Nacht zum Montag getötet zu haben.

Blaulicht der Polizei © AFP

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten stuften die Ermittler den Tatverdächtigen als gefährlich ein und warnten die Bevölkerung unter anderem davor, Anhalter mitzunehmen. Gegen Mittag wurde der Gesuchte in einem Baumarkt in Bad Nauheim festgenommen. Die Leiche des Opfers sollte obduziert werden.