Festnahme nach europaweitem Haftbefehl - Ermittlungen in Italien anhängig

Mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia in Wolfsburg gefasst

Hannover (AFP) - In Niedersachsen hat die Polizei am Mittwoch ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen. Der Verdächtige sei am frühen Morgen in Wolfsburg auf Grundlage eines von Italien erlassenen europaweiten Haftbefehls gefasst und danach in Auslieferungshaft genommen worden, teilten das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover und die Generalstaatsanwaltschaft in Braunschweig mit.

Blaulicht © AFP

Dem Mann wird nach Angaben der deutschen Ermittler vorgeworfen, in Italien einer "mafiaartigen kriminellen Vereinigung" anzugehören, die unter anderem im internationalen Drogenhandel aktiv sein soll. Nähere Angaben zu dem Verdächtigen und den Hintergründen machten diese unter Verweis auf die italienische Zuständigkeit in dem Fall nicht. Etwaige Beweismittel würden den dortigen Behörden übergeben.