Leichen in Wohnung in baden-württembergischem Tauberbischofsheim gefunden

Mutter soll neunjährige Tochter und anschließend sich selbst getötet haben

Heilbronn (AFP) - Eine 42-jährige Mutter hat in Baden-Württemberg offenbar ihre neunjährige Tochter und anschließend sich selbst getötet. Die beiden Leichen wurden am Mittwoch in einer Wohnung in Tauberbischofsheim entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag in Heilbronn mitteilte.

Die Hintergründe des mutmaßlichen Familiendramas waren zunächst unklar. Wie das Mädchen zu Tode kam und welche Motive die Mutter für die Tat hatte, sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.