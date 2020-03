Ursache vermutlich defekte Gastherme

Mutter und Kleinkind durch ausströmendes Kohlenmonoxid verletzt

Düsseldorf (AFP) - In Düsseldorf sind eine Mutter und ein dreijähriges Kind durch ausströmendes Kohlenmonoxid verletzt worden. Sie wurden nach dem Vorfall am Sonntagabend in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Der Vater blieb unverletzt.

Nummer des Rettungsdienstes an einem Ambulanzwagen © AFP

Die Feuerwehr war am Sonntagabend alarmiert worden, weil sich das Kind nach dem Baden nicht wohlfühlte. Beim Eintreffen der Notfallsanitäter in der Wohnung schlug der Kohlenmonoxidmelder an.

Die dreiköpfige Familie wurde umgehend ins Freie gebracht und versorgt. Für die übrigen Geschosse konnte Entwarnung gegeben werden. Ursache für die erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration war vermutlich eine defekte Gastherme.