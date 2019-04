35-Jähriger zieht bei Polizeieinsatz im Schlafzimmer Deckel wieder zu

NRW-Polizeihund lässt sich von Bettkasten als Einbrecherversteck nicht täuschen

Soest (AFP) - Ein wenig originelles Versteck vor der Polizei hat sich ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher im nordrhein-westfälischen Werl ausgesucht. Auf der Suche nach dem Mann schlug der Polizeidiensthund "Peppa" im Schlafzimmer der Wohnung an, wie die Ordnungshüter am Dienstag in Soest mitteilten. Der Mann hatte sich in einem Bettkasten versteckt.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Als die Beamten den Kasten öffneten, zog der Gesuchte den Deckel wieder zu - nach dem Motto "Lasst mich in Ruhe", wie es im Polizeibericht heiß. Diesen Gefallen taten ihm die Polizisten jedoch nicht. Der 35-jährige Mann ohne festen Wohnsitz gab an, dass er lediglich in der Wohnung übernachten wollte.

Bei seiner Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.