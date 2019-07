23-Jährige vom Dienst suspendiert - Wohnung und Spind durchsucht

NRW-Polizistin soll mutmaßlichen Kriminellen Dienstgeheimnisse verraten haben

Duisburg (AFP) - Eine 23-jährige Polizistin aus Duisburg steht im Verdacht, an Drogengeschäften beteiligt gewesen zu sein und Dienstgeheimnisse weitergegeben zu haben. Im Zuge einer Razzia bei insgesamt sechs Beschuldigten wurden am Donnerstag auch die Wohnung der vom Dienst suspendierten Polizistin und der Spind an ihrem Arbeitsplatz untersucht, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Essen am Donnerstag mitteilten.

Die Polizistin, die sich noch in der Probezeit befindet und mit ihrer Entlassung rechnen muss, soll Dienstgeheimnisse an Mitbeschuldigte verraten haben, die zumindest teilweise Bezüge zur Clankriminalität haben. In dem Ermittlungsverfahren geht es unter anderem um Drogenhandel und Betrug. Durchsucht wurden am Donnerstag insgesamt sieben Objekte in Duisburg, Krefeld und Mülheim an der Ruhr.