Bahn erwartet nach Brand an Silvester monatelange Reparaturarbeiten

Nach Bahnhofsfeuer halten ab Donnerstag wieder alle Züge am Berliner Zoo

Berlin (AFP) - Nach dem Feuer am Silvestertag am Berliner Bahnhof Zoo kann die Bahn den Verkehr ab Donnerstag wieder vollständig freigeben. Alle Umstiege zwischen S-Bahn, Regionalbahnen sowie einigen Fernverkehrszügen seien ab dem 1. Februar wieder möglich, teilte die Bahn am Dienstag mit. Wegen des Schadens konnten über Wochen keine Regional- und Fernzüge am Zoologischen Garten halten.

Berliner Bahnhof Zoo © AFP

Wie die Bahn weiter mitteilte, richtete das Feuer in einem Technikraum des Bahnhofs erhebliche Schäden an. Es werde Monate dauern, die zahlreichen betroffenen Stromkabel auszutauschen. Für diese Zeit sei eine provisorische Lösung gefunden worden, um Bahnsteige, Anzeigetafeln und Lautsprecheranlagen mit Strom zu versorgen. Der Brand hatte zu Jahresbeginn den Fahrbetrieb erheblich gestört und Pendlern wie Fernreisenden einige Zumutungen beschert.