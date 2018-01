Obduktion noch nicht vollständig abgeschlossen

Nach Doppelmord an Ehepaar in Franken Sohn und Schwiegertochter in U-Haft

Nürnberg (AFP) - Nach dem Doppelmord an einem Ehepaar im mittelfränkischen Schnaittach sind der unter Tatverdacht stehende Sohn und dessen Frau in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Ermittlungsrichter habe dem 25-Jährigen und der 22-Jährigen den Haftbefehl eröffnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Dienstag. Während der Sohn keine Angaben zum Mordvorwurf mache, habe dessen Frau ausgesagt. Sie bestreite eine Beteiligung am Mord an den 70 und 66 Jahre alten Schwiegereltern.

Das betroffene Anwesen © AFP

Das junge Ehepaar war am Montag von Spezialkräften festgenommen worden. Kurz danach waren in dem gemeinsam mit den Eltern bewohnten Anwesen zwei in einem Anbau eingemauerte Leichen entdeckt worden. Nach ersten Ergebnissen aus der Obduktion konnte die männliche Leiche eindeutig als der Vater identifiziert werden.

Die Identifikation der Mutter sowie nähere Erkenntnisse zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache standen noch aus. Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft sollten diese nicht vor Mittwoch vorliegen.

Das Ehepaar wurde zuletzt am 13. Dezember gesehen. Am 28. Dezember meldete der Sohn die Eltern als vermisst und startete später im Regionalfernsehen und bei Facebook einen Suchaufruf. Er gab dabei an, die Eltern seien von einer Urlaubsreise nicht zurückgekommen. Als mögliches Motiv des Doppelmordes gilt, dass die Eltern gegen die Beziehung des Paares gewesen sein sollen - die Hochzeit soll erst nach dem Verschwinden erfolgt sein.