Malmöer Fans nach Einstieg des Fußball-Stars bei Stockholmer Verein verärgert

Nach Drohungen und Vandalismus: Ibrahimovic erstattet Anzeige

Stockholm (AFP) - Nach der Schändung seiner Statue und weiteren verbalen Attacken auf ihn hat der schwedische Starfußballer Zlatan Ibrahimovic am Donnerstag Anzeige erstattet. "Wir ermitteln wegen Vandalismus und rassistisch motivierter Drohungen", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP: "Zlatan Ibrahimovic ist der Kläger."

Ibrahimovics Statue mit Klobrille © AFP

Zuvor hatten Unbekannte die erst Anfang Oktober aufgestellte Ibrahimovic-Statue in Malmö angegriffen: Sie bewarfen die riesige Statue mit Rauchfackeln, auf den Boden sprühten sie "Cigani dö" (bosnisch "Zigeuner" und schwedisch "stirb"). An der Tür seines Hauses in Stockholm prangte das Wort "Judas".

Wer hinter den Attacken steht, war zunächst unklar. Aber am Tag zuvor hatte der 38-jährige Fußballsuperstar bekanntgegeben, dass er rund 25 Prozent der Anteile des Stockholmer Fußballclubs Hammarby übernimmt - des Rivalen seines Heimatklubs Malmö FF. Damit hat er seine Malmöer Fans sichtlich vergrätzt.

Bereits am Mittwoch hängten wütende Fans des Malmö FF eine Klobrille über den Arm der Statue. Bis Donnerstagmittag hatte eine Online-Petition, die deren sofortiges Entfernen forderte, 7000 Unterschriften gesammelt.

"Er hat der Stadt und allem, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist, den Rücken gekehrt", sagte der Vizepräsident des Fanklubs von Malmö FF, Kaveh Hosseinpour, dem Fernsehsender TV4. Ibrahimovic wurde in Malmö geboren, seine Mutter stammt aus Kroatien, sein Vater aus Bosnien.