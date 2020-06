Bewegender Augenblick für französischen Beamten

Nach Polizeieinsatz im Bataclan auch an Fund von geraubtem Banksy-Bild beteiligt

Rom (AFP) - Der Fund des vor dem Pariser Musikclub Bataclan gestohlenen Banksy-Gemäldes in Italien ist für einen französischen Polizisten besonders bewegend gewesen. Sein langjähriger Kollege habe 2015 am Polizeieinsatz während des Anschlags im Bataclan teilgenommen und sei überwältigt gewesen, als er und sein Team das Bild jetzt in Italien wiedergefunden hätten, sagte Christophe Cengig am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Den Namen des Kollegen nannte er nicht.

Banksy malte das Bild des trauernden Mädchens auf eine Tür © AFP

Der Polizist habe 2015 miterlebt, wie Menschen im Bataclan niedergeschossen worden seien, und sei jetzt dabei gewesen, als das Bild des Streetart-Künstlers auf dem Dachboden eines Bauernhauses in den Abruzzen sichergestellt worden sei.

"Es war ein sehr bewegender Moment für meinen Kollegen. Wir kennen uns seit 20 Jahren." Nach der Tragödie und all den Toten im Bataclan habe der Fund in Italien "einen hohen symbolischen und emotionalen Wert", sagte Cengig, der in der französischen Botschaft in Rom in der Abteilung für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen arbeitet. "Wir sind sehr, sehr, sehr froh."

Das Banksy zugeschriebene Kunstwerk erinnert an den islamistischen Anschlag im Bataclan mit 90 Todesopfern im Jahr 2015. Es zeigt eine trauernde junge Frau und war an einem Notausgang des Musikclubs angebracht. Die Diebe hatten das Bild im Januar vergangenen Jahres aus der Tür herausgeschnitten.

Das Bild war am Mittwoch bei einer Razzia von italienischen und französischen Polizisten sichergestellt worden. Es lehnte auf dem Dachboden an einer Wand, wie der italienische Polizist Emanuele Mazzotta sagte. Es sei offenbar in einem guten Zustand. Das Bauernhaus gehöre einem Italiener. Die Mieter, eine chinesische Familie, hätten mutmaßlich nichts mit dem Diebstahl zu tun.

Banksy ist der prominenteste Streetart-Künstler der Welt, seine Identität ist aber nur einer Handvoll Vertrauter bekannt. Seine Werke sind in vielen Ländern an Wänden und Mauern zu sehen. Häufig haben die Bilder politische Botschaften.