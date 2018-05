Vorfall in Herten könnte Beziehungstat gewesen sein

Nach Reizgasattacke in Nordrhein-Westfalen vier Hausbewohner im Krankenhaus

Recklinghausen (AFP) - Ein Unbekannter hat im nordrhein-westfälischen Herten eine Attacke mit Reizgas verübt, bei der mehrere Menschen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei Recklinghausen warf der Mann am frühen Montagmorgen einen Gegenstand in eine Wohnung, aus dem vermutlich Reizgas strömte. 19 Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses wurden ärztlich untersucht, vier von ihnen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler hielten eine Beziehungstat für möglich.

Laut Polizei klagten die betroffenen Bewohner über Atemwegsreizungen. Der Täter war den Ermittlern zufolge um kurz nach 04.00 Uhr in das Mehrfamilienhaus gelangt und hatte sich an der Wohnungstür bemerkbar gemacht. Als ihm geöffnet wurde, warf er den Gegenstand in die Wohnung und suchte das Weite.