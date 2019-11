Kollision mit Kreuzfahrtschiff brachte Ausflugsboot auf der Donau zum Sinken

Nach Schiffunglück mit 27 Toten in Ungarn: Kapitän von Kreuzfahrtschiff angeklagt

Budapest (AFP) - Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Schiffsunglück auf der Donau in Budapest hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Kapitän des daran beteiligten Kreuzfahrtschiffes erhoben. Dem 64-Jährigen werde "rücksichtsloses Fehlverhalten im Schiffsverkehr" vorgeworfen, teilte sie am Donnerstag mit. Das Schiff hatte am 29. Mai beim Überholen ein kleineres Ausflugsschiff gerammt: Dieses sank, 25 südkoreanische Touristen und zwei ungarische Besatzungsmitglieder starben.

Bergung des Schiffs "Mermaid" auf der Donau in Budapest © AFP

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Kapitän unkonzentriert gewesen sein und nicht den nötigen Sicherheitsabstand zu dem Ausflugsschiff vor sich eingehalten haben. Zudem habe er das Überholmanöver vorher nicht angezeigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen außerdem unterlassene Hilfeleistung nach dem Unfall vor.

Auf Aufnahmen von Überwachungskameras ist zu sehen, wie sich das Donau-Kreuzfahrtschiff "Viking Sigyn" auf einem bei Touristen beliebten Abschnitt der Donau im Budapester Stadtzentrum mit großer Geschwindigkeit dem Ausflugsboot nähert und es beim Überholen dann rammt. Das kleinere Boot mit 33 südkoreanischen Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern an Bord sank innerhalb weniger Sekunden; nur sieben Insassen überlebten das Unglück.

Der Kapitän der "Viking Sigyn" beteuert seine Unschuld. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe zwischen zwei und elf Jahren.