Besucher der Leipziger Buchmesse betroffen

Nach Schneefall Verkehr an den Bahnhöfen Leipzig und Halle eingestellt

Berlin (AFP) - Nach heftigem Schneefall hat die Deutsche Bahn den Zugverkehr in den Hauptbahnhöfen von Leipzig und Halle am Samstag komplett eingestellt. In den beiden Städten stehende Züge konnten die Bahnhöfe am Samstagmittag nicht mehr verlassen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Andere Züge fuhren an Halle und Leipzig vorbei. Die in den Bahnhöfen Wartenden wurden mit heißen Getränken und Essensgutscheinen versorgt.

Hauptbahnhof in Leipzig © AFP

In Leipzig bemühte sich die Bahn zudem, Besucher der Leipziger Buchmesse mit Bussen zum Messegelände zu bringen, da auch der S-Bahnverkehr massiv beeinträchtigt war. Dies sei aufgrund der witterungsbedingten Störungen im Straßenverkehr aber ebenfalls schwierig, sagte die Bahnsprecherin.