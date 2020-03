Unglücksursache weiter unklar - 81-Jährige fuhr Passanten an

Nach Verkehrsunfall an Essener Haltestelle ein Opfer weiter in Lebensgefahr

Essen (AFP) - Nach dem schweren Verkehrsunfall mit zwölf Verletzten an einer Essener Straßenbahnhaltestelle schwebt eines der Opfer weiter in Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand der beiden anderen lebensgefährlich Verletzten habe sich nach aktuellem Stand gebessert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ursache des Unfalls vom Samstagnachmittag war demnach zunächst weiter unklar.

Blaulicht © AFP

Eine 81-jährige Autofahrerin hatte an der Bahnhaltestelle mehrere Menschen erfasst und zehn Passanten verletzt. Auch die Seniorin am Steuer und ihr Beifahrer trugen Verletzungen davon.