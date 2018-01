Mehrere Insassen enthauptet oder bei lebendigem Leib verbrannt

Nach blutiger Gefängnisrevolte in Brasilien noch hundert Häftlinge flüchtig

Rio de Janeiro (AFP) - Nach einer Gefängnisrevolte in Brasilien mit neun Toten sind fast hundert Häftlinge weiter auf der Flucht. Insgesamt seien bei den Kämpfen zwischen Mitgliedern verfeindeter Gefängnisbanden in der Stadt Aparecida de Goiânia am Montag 242 Insassen geflohen, teilte die Strafvollzugsbehörde des Bundesstaats Goiás am Dienstag mit. Mehr als die Hälfte von ihnen sei aber schnell wieder eingefangen worden.

Nach Behördenangaben wurden einige Insassen bei lebendigem Leib verbrannt, zwei wurden enthauptet. Von 14 Verletzten befanden sich demnach sechs im Krankenhaus, einer auf der Intensivstation. Hintergrund der Revolte waren den Angaben zufolge Machtkämpfe um die Kontrolle des Drogenhandels.

Mit rund 726.700 Gefangenen hat Brasilien laut amtlichen Angaben vom Juni 2016 die dritthöchste Häftlingszahl der Welt. Die Gefängnisse sind jedoch nur für höchstens 370.000 Insassen ausgelegt. In den überfüllten Haftanstalten kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen verfeindeter Banden. 2017 starben mehr als hundert Häftlinge.