Fast 200 FKK-Besucher werden durch Ausstellung geführt

Nackte Kunstliebhaber in Paris

Paris (AFP) - Freikörperkultur im Museum: 161 splitterfasernackte Menschen haben in Paris das zeitgenössische Museum Palais de Tokyo besucht. Das FKK-Magazin "La Vie au Soleil" (Das Leben in der Sonne) feierte die Führung auf seiner Facebook-Seite am Montag als "Erfolg". Auch die Pariser Nudisten-Vereinigung frohlockte auf Twitter: "Eine neue Ära der Freikörperkultur ist angebrochen".

Nackte Kunstliebhaber © AFP

Die nackten Kunstliebhaber durften zwei Stunden vor der Öffnungszeit in das Museum und erhielten eine Spezialführung. Auf dem Museumsdach wurden die Nackedeie dann noch auf eine private Cocktail-Party mit Blick auf den Eiffelturm eingeladen.

Die Tickets für die außergewöhnliche Veranstaltung waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. In der französischen Hauptstadt floriert die FKK-Szene: Im vergangenen Jahr wurde in einem Park im Osten der Stadt eine eigene Ecke für die Nudisten eingerichtet. Es gibt auch bereits ein eigenes Restaurant für diejenigen, die es etwas luftiger mögen.