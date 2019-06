32-Jähriger klaut nach Nacktauftritt Bierdose und Banane

Nackter Mann in Tiefkühlabteilung hält Personal von NRW-Supermarkt in Atem

Iserlohn (AFP) - Ein nackter Mann in der Tiefkühlabteilung hat im nordrhein-westfälischen Hemer Verkäufer eines Supermarkts in Atem gehalten. Der 32-Jährige hatte sich in dem Einkaufsmarkt bei den Tiefkühlwaren komplett ausgezogen, wie die Polizei am Montag berichtete. Augenzeugen - darunter auch Kinder - riefen wegen des Zwischenfalls vom Samstag eine Verkäuferin, bei deren Ankunft der Mann die Hose wieder angezogen hatte.

Der ehedem Nackte flüchtete, ergriff dabei aus vollem Lauf eine Bierdose, trank daraus und rannte weiter in die Obst-Abteilung. Dort bemächtigte er sich einer Banane, die er ebenfalls in vollem Lauf verspeiste. Verkäufer konnten den 32-Jährigen schließlich bei einem Handgemenge überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Was den Mann noch vor Beginn der aktuellen Hitzewelle zu seinem seltsamen Verhalten veranlasste, blieb zunächst unklar. Die Ordnungshüter ermitteln nun gegen den 32-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls und einer exhibitionistischen Handlung.