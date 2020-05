Räume wurden direkt in den Felsen gehauen

Nahe der Klagemauer drei unterirdische Räume aus der Zeit der Römer entdeckt

Jerusalem (AFP) - Bei Ausgrabungen in der Nähe der Klagemauer in Jerusalem haben israelische Forscher drei unterirdische Räume vermutlich aus der frühen Zeit der römischen Herrschaft entdeckt. Die Räume seien unter dem Mosaikboden eines rund 1400 Jahre alten byzantinischen Bauwerks entdeckt worden, teilte die israelische Altertumsbehörde am Dienstag mit. Sie seien direkt in den Felsen gehauen und mit Treppen miteinander verbunden.

Israelische Archäologen sind von dem Fund begeistert © AFP

Nach Angaben des für die Ausgrabungen zuständigen Ko-Direktors der Behörde, Barak Monnickendam-Givon, sind die Räume etwa 30 Meter vom Tempelberg entfernt, wo der im Jahr 70 von den Römern zerstörte Zweite Jüdische Tempel stand. In den Räumen seien Kochgefäße, Öllampen sowie Krüge zum Aufbewahren von Weizen, Gerste oder Olivenöl gefunden worden. wofür sie genutzt wurden, sei unklar. Doch scheinen sie laut Monnickendam-Givon in keiner direkten Verbindung zu dem zerstörten Tempel zu stehen.