Verleihung bei britischen Fashion Awards im Dezember

Naomi Campbell erhält offiziellen Titel als "Mode-Ikone"

London (AFP) - Das britische Topmodel Naomi Campbell wird offiziell als "Mode-Ikone" ausgezeichnet. Der Titel werde Campbell bei den jährlichen Fashion Awards in London am 2. Dezember verliehen, teilte der British Fashion Council, der die Auszeichnung vergibt, am Montagabend mit. Damit solle neben Campbells Beitrag zur Modeindustrie auch ihre gemeinnützige Arbeit gewürdigt werden.

Naomi Campbell © AFP

"Wir können uns niemanden vorstellen, der das mehr verdient als die berühmte Londonerin Naomi Campbell", erklärte die Direktorin des British Fashion Council, Caroline Rush. Die 49-Jährige stehe für die Emanzipation der Frau, Aktivismus und Glamour. "Ihre Stimme hat einen enormen Einfluss", betonte Rush.

Campbell zeigte sich bewegt über die Auszeichnung. Gleichzeitig kündigte sie eine Modenschau für wohltätige Zwecke während der Londoner Fashion Week im September an. Das Model hatte in der Vergangenheit bereits eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen für Opfer von Naturkatastrophen organisiert.