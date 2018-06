Supermodel und Filmstar präsentieren Anzüge von Dolce&Gabbana

Naomi Campbell und Monica Bellucci bei Männer-Modenschau in Mailand

Mailand (AFP) - Weiblicher Glamour auf der Männer-Modenschau in Mailand: Supermodel Naomi Campbell und Filmstar Monica Bellucci liefen am Samstag in Anzügen und hochhackigen Schuhen über den Laufsteg des Luxuslabels Dolce&Gabbana. Die 48-jährige Campbell trug dabei einen Nadelstreifenanzug mit Hut und Fliege, goldenen Accessoires und glitzernden Stiletto-Schuhen. Die Italienerin Bellucci war ganz in schwarz gekleidet; einzig ein weißes Hemd blitzte unter ihrem Anzug hervor.

Naomi Campbell in Mailand bei Fashion Week © AFP

Dekoriert war der Laufsteg der italienischen Marke am zweiten Tag der Mailänder Fashion Week im Barock-Stil mit großen Kronleuchtern und ovalen Spiegeln. Mit ihrer Show feierten die Designer Domenico Dolce und Stefano Gabbana die Liebe, und zwar in sämtlichen Formen: Homosexuelle und heterosexuelle Paare stellten Mode vor, auch Frauen mit jüngeren Männern und eine Familie mit Kind liefen über den Catwalk.

Neben Dolce&Gabbana stellen auf der Männer-Fashion-Week, die noch bis Montag läuft, auch die italienischen Luxus-Marken Versace, Prada und Giorgio Armani ihre neuen Kollektionen vor, ebenso wie der deutsche Philipp Plein und die Britin Stella McCartney.