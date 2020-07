Investorinnen wollen eigenes Profi-Team gründen

Natalie Portman und andere US-Promis holen Frauenfußball nach Los Angeles

Los Angeles (AFP) - Hollywoodstar Natalie Portman und weitere prominente Frauen wollen den professionellen Frauenfußball nach Los Angeles holen. Ab dem Frühjahr 2022 soll die kalifornische Metropole mit einem eigenen Team in der US-Profiliga vertreten sein, wie der US-Frauenfußballverband am Dienstag mitteilte. Der National Women's Soccer League gehören dann elf Teams an.

Natalie Portman engagiert sich immer wieder für Frauenthemen © AFP

Hinter der Idee steht laut dem Fußballverband eine "vorwiegend weibliche Investorengruppe", der neben Portman weitere Hollywoodgrößen wie Jessica Chastain, Eva Longoria, America Ferrera und Jennifer Garner sowie Tennis-Superstar Serena Williams, ihre Tochter Olympia und mehrere ehemalige Profi-Fußballerinnen angehören.

Einen Namen hat das Team noch nicht, doch habe sich das Investorenteam zu Ehren von Los Angeles den Namen "Angel City" gegeben, hieß es in der Erklärung weiter. Oscar-Preisträgerin Portman betonte, zum ersten Mal stehe hinter einem Team eine Eigentümergruppe, die "mehrheitlich Frauen gehört und von Frauen geleitet wird".

Sie hoffe, mit dem Schritt einen positiven Einfluss auf den Frauenfußball zu haben, fügt sie hinzu. Die USA sind derzeit Weltmeister im Frauenfußball.