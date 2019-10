Streamingdienst verpflichtet Erfinder Matt und Ross Duffer für mehrere Jahre

Netflix bestätigt vierte Staffel seiner Erfolgsserie "Stranger Things"

New York (AFP) - Nun ist es bestätigt: Die Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" geht in die vierte Staffel. Der US-Streamingdienst verkündete am Montag (Ortszeit) die Fortsetzung seiner erfolgreichsten selbst produzierten Serie mit einem kurzen Video. Außerdem teilte Netflix mit, dass es mit den Serien-Erfindern, den Brüdern Matt und Ross Duffer, einen Mehrjahresvertrag zur Produktion von Serien und Filmen geschlossen habe.

"Stranger Things"-Darsteller © AFP

In "Stranger Things" geht es um Jugendliche in einer fiktiven US-Kleinstadt, die mit Monstergeschöpfen mit übernatürlichen Fähigkeiten und einem Paralleluniversum konfrontiert werden. Die Science-Fiction-Mysteryserie, die zugleich eine Hommage an die 80er Jahre ist, startete 2016 und hatte sofort Erfolg. Die dritte Staffel, die seit Anfang Juli im Netz ist, hatte allein in den vier ersten Tagen 40,7 Millionen Zuschauer.

Da immer mehr starke Anbieter wie Disney und Apple auf den Streamingmarkt drängen, hat Netflix seine bereits beachtliche Produktion eigener Serien und Filme ausgeweitet. Dafür verpflichtete das Unternehmen unter anderen Shonda Rhimes, die auch die US-Arztserie "Grey's Anatomy" produziert, sowie den früheren US-Präsidenten Barack Obama und dessen Frau Michelle.