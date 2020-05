Klinik derzeit im Wartestand

Neue Corona-Notallklinik in Berlin betriebsbereit

Berlin (AFP) - Nach vier Wochen Bauzeit ist die neue Corona-Notfallklinik in Berlin behandlungsbereit. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nahm das Behandlungszentrum auf dem Messegelände am Montag in Betrieb. Die Klinik befindet sich derzeit noch im Wartestand, auf "Standby", wie die Senatspressestelle mitteilte.

Neues Behandlungszentrum in Berlin © AFP

Das Behandlungszentrum soll als Reservekrankenhaus für die Berliner Kliniken dienen, damit diese weiterhin schwerstkranke Patienten versorgen können. In die Notfallklinik können Covid-19-Patienten aufgenommen werden, die nicht intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Ein erster Behandlungsbereich mit zunächst rund 500 Betten wurde fertiggestellt. Jedes fünfte davon verfügt über ein Beatmungsgerät. Insgesamt sollen bis zu tausend Reservebetten vorgehalten werden.