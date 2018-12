Isabella Rodríguez in stark abgespeckter Show gekrönt

Neue Miss Venezuela stammt aus größtem Slum des südamerikanischen Landes

Caracas (AFP) - Schönste Frau Venezuelas ist Isabella Rodríguez aus dem größten Slum des südamerikanischen Landes. Die 25-Jährige aus dem Armenviertel Petare in der Hauptstadt Caracas wurde am Donnerstag zur neuen Miss Venezuela gekrönt. "Aus Petare in die Welt, Träume können tatsächlich wahr werden", kommentierte das Model seinen Erfolg. Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter erntete die Misswahl eher ernüchternde Kommentare: als langweilig und öde empfanden viele Nutzer die Show.

Isabella Rodríguez und andere Schönheiten © AFP

Die vierstündige Glitzer-Gala stand zudem in scharfem Kontrast zur derzeitigen Lage in dem Land, das von einer wirtschaftlichen und politischen Krise erschüttert wird. Gefallene Ölpreise, Missmanagement, Hyperinflation, Korruption und die von den USA und der Europäischen Union verhängten Strafmaßnahme machen dem Land zu schaffen. Seit 2015 flohen fast zwei Millionen Venezolaner aus ihrer Heimat.

Die Organisatoren der Misswahl hatten aus Kostengründen die 65. Ausgabe in ein 200 Plätze bietendes Studio verlegt; sonst wurde die Zeremonie immer in einer Arena vor 20.000 Zuschauern abgehalten.