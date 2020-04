26-Jähriger stirbt an Virus - Erster Infektionsfall seit 52 Tagen

Neuer Ebola-Fall kurz vor offiziellem Ende der Epidemie im Kongo

Kinshasa (AFP) - Kurz vor dem offiziellen Ende der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo ist wieder ein neuer Infektionsfall gemeldet worden. Leider bedeute dies, dass das Ende der Epidemie nicht wie erhofft am Montag verkündet werden könne, erklärte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag auf Twitter.

Impfung in Goma im August © AFP

Nach Angaben des kongolesischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um einen 26 Jahre alten Mann, der inzwischen gestorben ist. Es war der erste Infektionsfall seit 52 Tagen.

Die Ebola-Epidemie war am 1. August 2018 ausgebrochen. Es ist bereits die zehnte in dem Land. Bislang starben nach Angaben der WHO mehr als 2200 Menschen an Ebola. Die Eindämmung der Epidemie war durch die in der Region kämpfenden Milizen erschwert worden.

Das Ebola-Virus war erstmals 1976 im Norden der Demokratischen Republik Kongo registriert worden und ist nach einem dortigen Fluss benannt. Die Betroffenen leiden an Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall sowie in an inneren Blutungen und schließlich Organversagen.