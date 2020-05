Alle positiv Getesteten ohne Symptome

Neun Crewmitglieder auf Kreuzfahrtschiff in Cuxhaven mit Coronavirus infiziert

Hamburg (AFP) - An Bord des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 3" sind unter den knapp 2900 dort untergebrachten Crewmitgliedern neun Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Alle positiv getesteten Mitarbeiter seien symptomfrei, teilte die Reederei TUI Cruises am Mittwoch mit. Sie seien isoliert untergebracht. Nachdem ein Besatzungsmitglied positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war, wurde das Schiff am Freitag unter Quarantäne gestellt. Daraufhin wurden alle Crewmitglieder auf das Virus getestet.

Corona-Fall an Bord: "Mein Schiff 3" © AFP

Das Crewmitglied, das in der vergangenen Woche positiv getestet worden war, befindet sich laut TUI Cruises weiterhin auf der Isolierstation einer Klinik in Cuxhaven, hat jedoch mittlerweile keine Symptome mehr. "Wir freuen uns über die guten Nachrichten und arbeiten weiter daran, der Besatzung die Rückreise in ihre Heimatländer zu ermöglichen", erklärte Wybcke Meier von TUI Cruises.

Eine Ausschiffung und Isolierung von positiv getesteten Besatzungsmitgliedern an Land werde geprüft. Für rund 1200 Crew-Mitglieder seien bereits Rückflüge in ihre Heimatländer geplant. Aufgrund der Reiserestriktionen sei das bisher nicht umsetzbar gewesen. Geplant sind Charterflüge nach Indonesien und in die Ukraine sowie nach Tunesien, in die Türkei und nach Mauritius.

Auf dem Kreuzfahrtschiff befinden sich derzeit keine Reisegäste. Stattdessen sind 2899 Crewmitglieder an Bord, die teils von anderen TUI-Schiffen auf "Mein Schiff 3" gebracht wurden. Von Cuxhaven aus sollten sie eigentlich die Rückreise in ihre Heimatländer antreten.