Angeklagter soll außerdem in Entziehungsanstalt

Neun Jahre Haft nach Lastwagenattacke in hessischem Limburg

Limburg (AFP) - Gut ein Jahr nach dem Lastwagenangriff im hessischen Limburg hat das dortige Landgericht den Angeklagten zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht befand Omar A. am Freitag des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Mit der Strafe ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die sechs Jahre und zehn Monate Haft gefordert hatte.

Justitia © AFP

Das Gericht ordnete die Unterbringung des zur Tatzeit unter Drogeneinfluss stehenden Manns in einer Entziehungsanstalt an. Zunächst muss er dem Urteil zufolge zweieinhalb Jahre Haft in Haft, bevor er seine Drogenprobleme behandeln kann. Außerdem verhängte das Gericht eine Sperre für den Erwerb der Fahrerlaubnis.

A. war im Oktober vergangenen Jahres mit einem zuvor gestohlenen Lastwagen bewusst auf mehrere Autos aufgefahren, die an einer Ampel in der Limburger Innenstadt gehalten hatten. Dabei wurden 18 Menschen leicht verletzt. A. stand zur Tatzeit unter dem Einfluss von Cannabis.